Avant même la sortie des premières GeForce RTX série 50, certains doutaient des capacités de production de NVIDIA et de la disponibilité réelle des cartes, alors que NVIDIA s'obstinait avec son 30 janvier.

De fait, les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 sont sorties le 30 janvier dernier, et pas plus tard qu'hier, ce sont les RTX 5070 Ti qui leur ont emboîté le pas. Enfin, façon de parler, car en réalité, elles n'ont pas emboîté grand-chose, tant la disponibilité des unes et des autres était famélique. Depuis, c'est la rupture totale dans tous les pays, chez tous les revendeurs, alors qu'il n'est plus question de pandémie mondiale ou de chamboulement de la logistique mondiale pour servir d'excuse.

Nous pourrions aussi parler de l'absence presque totale de jeux (3 !) à même d'exploiter la fameuse multi-frame generation, véritable nouveauté de cette série 50 pour les joueurs. D'autres problèmes plus ou moins clairs ont été rapportés, et la fin du support du PhysX 32-bit est une espèce de cerise sur le gâteau.