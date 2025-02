PhysX date de 2004 ce qui, vous le reconnaîtrez volontiers, commence à dater. Depuis pas mal de très grosses productions ont exploité la technologie pour un rendu visuel plus convaincant. On pense notamment à la trilogie Batman Arkham, mais aussi à plusieurs épisodes des sagas Borderlands et Metro ainsi que l'immense The Witcher 3: Wild Hunt.

Grâce à PhysX, ces jeux pouvaient se reposer sur le GPU plutôt que sur le CPU pour réaliser les calculs de physique les plus exigeants. Problème pour PhysX, il nécessitait l'utilisation de GPU NVIDIA pour fonctionner et la technologie a petit à petit été abandonnée par les développeurs pour des solutions plus modernes et surtout plus ouvertes que l'on pouvait porter aisément sur des GPU concurrents, notamment utilisés sur consoles ou smartphones.