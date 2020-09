NVIDIA ne proposera plus de profils SLI à partir du 1er janvier 2021

Certains observateurs y ont vu un moyen de ne pas éclipser la RTX 3090 par l'association de deux RTX 3080. Si cette hypothèse ne peut pas très être complètement écartée, NVIDIA donne tout de même l'impression de ne plus trop s'intéresser au SLI. Le fabricant a ainsi expliqué qu'il allait changé de voie et s'orienter vers une intégration native du SLI directement dans les jeux vidéo.

NVIDIA précise d'ailleurs que plusieurs titres DirectX 12 et Vulkan profitent déjà de cette « intégration native ». Pour le clan DirectX 12, l'Américain cite 12 jeux : Shadow of the Tomb Raider, Civilization VI, Sniper Elite 4, Gears of War 4, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade, Rise of the Tomb Raider, Zombie Army 4: Dead War, Hitman, Deus Ex: Mankind Divided, Battlefield 1, et Halo Wars 2. En ce qui concerne Vulkan, la liste est évidemment moins longue : Red Dead Redemption 2, Quake 2 RTX, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade et Zombie Army 4: Dead War.

NVIDIA souligne bien qu'il va continuer à travailler avec les développeurs afin que ces listes s'étoffent chaque mois un peu plus. Reste qu'à compter du 1er janvier 2021, il ne sera plus question de proposer de profils SLI avec les pilotes GeForce, et ce, quelle que soit la génération de votre carte. Nous ne pouvons nous empêcher d'y voir un abandon, sinon total, au moins progressif d'une technologie qui avait connu son heure de gloire avec 3DFX et sa fameuse Voodoo 2… il y a plus de vingt ans. Mazette.