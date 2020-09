Seule la GeForce RTX 3090 pourra profiter du NVLink

En dévoilant les trois cartes graphiques de nouvelle génération, le cofondateur et actuel P.-D.G. de NVIDIA a rapidement évoqué une notable distinction entre les RTX 3070 / RTX 3080 d'un côté et la RTX 3090 de l'autre. Une distinction baptisée NVLink.

Le protocole de communication imaginé par NVIDIA il y a déjà six ans est tout simplement absent des « petits » modèles et réservé au seul très haut de gamme de la firme américaine. Sur la génération précédente, le NVLink était accessible dès la RTX 2070 Super et, bien sûr, pour tous les modèles supérieurs.

Ce n'est donc plus le cas aujourd'hui et il faudra débourser plus de 3 000 euros pour profiter encore du NVLink sur la génération Ampère. NVIDIA n'aurait pas pu s'y prendre autrement pour réduire le public potentiel en toute discrétion.