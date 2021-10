NVIDIA lance les pilotes 496.13 et met un terme au suivi des GPU Kepler

Hier, Huawei recevait la presse sur les Champs Elysées pour la présentation d’un nouvel ultraportable premium : le MateBook 14S. Ce dernier se place en alternative au MateBook 14 et s’intercale entre les gammes MateBook X et MateBook D . Il propose un équipement dernier cri et tend les bras à Windows 11. Nous avons pu prendre l’appareil en mains…