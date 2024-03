De vraies fausses nouvelles GeForce RTX 4060, 4060 Ti et 4070 chez NVIDIA

Le bougre a effectivement mis en lumière le déploiement par NVIDIA d'une ribambelle de nouveaux GPU aux noms plus exotiques les uns que les autres : AD103-175-KX, AD104-150-KX et AD106-255. Plus important encore, ces GPU ont été associés à des cartes graphiques bien connues… De quoi perdre les moins habitués d'entre nous aux petites astuces de NVIDIA.

En effet, comme à son habitude, la marque américaine procède à un léger remaniement de ses gammes lorsque la production de GPU d'une génération est bien « installée ». La gamme GeForce RTX 40 ne fait pas exception.