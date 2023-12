Bientôt la fin pour la GeForce RTX 3050 8 Go ? Mais une version 6 Go arrive en janvier

À en croire les rumeurs relayées par VideoCardz, il serait donc question de remplacer cette carte par une autre RTX 3050, mais de changer pas mal de choses. En premier lieu, le GPU passerait au GA107-325.

Ce modèle de GPU parlera sans doute aux spécialistes du monde mobile : c'est le même que l'on retrouve sur la RTX 3050 mobile justement. Sur le papier, il pourrait être de même puissance que le GA106-150 puisqu'il peut compter jusqu'à 2 560 cœurs CUDA. À voir ce que NVIDIA aura finalement décidé. Par ailleurs, il serait possible de réduire la quantité de mémoire vidéo à 6 Go donc, mais plus important encore, de réduire le bus d'interface à 96-bit.

De plus, on évoque un ajustement des fréquences, de sorte que la carte graphique RTX 3050 « nouvelle formule » puisse se passer d'alimentation supplémentaire et se contenter du slot PCI Express de la carte mère. Tout porte à croire que le lancement se fera au cours du CES 2024 de Las Vegas.

NVIDIA n'ayant, semble-t-il, pas l'intention de faire coexister les deux modèles de RTX 3050, le modèle 8 Go serait arrêté avant la sortie de 6 Go. Un conseil si vous visez ces cartes d'entrée de gamme : la version 8 Go nous paraît bien plus costaude.