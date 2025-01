La seconde partie de la phrase est encore plus importante « and will be frozen in an upcoming release », soit : elle sera gelée lors d'une prochaine mise à jour.

En d'autres termes, NVIDIA considère qu'il n'est plus nécessaire – ou plus possible – d'apporter de nouvelles fonctionnalités à ces architectures qui, pour la plus ancienne, ont tout de même plus de dix ans. Il n'y aura plus de nouveautés sur ces GPU et leur prise en charge ne sera plus assurée par les développeurs de la société américaine.

Si Volta n'a pas été utilisée sur des cartes pour le grand public et que Maxwell commence à être bien dépassée, Pascal est l'architecture des GeForce GTX série 10 – pas les séries 16 qui sont en Turing. Cela concerne donc les cartes depuis la GTX 1050 jusqu'à la GTX 1080 Ti, des modèles encore pas mal utilisés.