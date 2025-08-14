Qui sait, peut-être AMD aura-t-il un jour l'idée d'une Radeon RX 9040, reste que pour le moment, si vous souhaitez un produit à très faible consommation, seule la RX 7400 pourra vous convenir, mais… il y a même deux mais.

Tout d'abord, vous vous en doutez, la RX 7400 paie sa faible consommation par un manque évident de puissance. C'est ainsi que le GPU qui l'équipe – un NAVI 33 comme sur la RX 7600 – ne dispose que de 28 unités de calcul contre 32 pour la RX 7600 justement. Forcément, tous les composantes sont en retrait avec 28 accélérateurs de rayons (contre 32), 56 accélérateurs d'intelligence artificielle (contre 64) et 112 unités de texture (contre 128).

Nous n'avons pas – encore – de précisions sur les fréquence de ce GPU, mais la mémoire embarquée est au niveau de celle de la RX 7600 : on parle de 8 Go de GDDR6 sur un bus d'interface 128-bit. Il faut en revanche faire avec une bande passante nettement en retrait (173 Go/s contre 288 Go/s) du fait de puces moins rapides (10,8 Gbps contre 18 Gbps). Des limitations techniques qui permettent de contenir le TDP de la carte à 55 watts contre 165 watts sur la RX 7600.

Nous avions parlé de deux « mais » et le second décevra sans doute une bonne partie des amateurs : il ne semble pas question pour le moment de la vendre au détail. D'après les informations diffusées par Wccftech notamment, la RX 7400 n'a été remarqué qu'au sein de machines comme ce PC signé Dell. Reste à voir si une diffusion plus large – avec des modèles d'ASRock, ASUS ou Sapphire peut-être – est prévue par AMD.