Reprenons si vous le voulez bien la stratégie d'AMD sur cette génération de cartes graphiques RDNA 4. La firme a maintes fois répété qu'il n'était pas question de venir concurrencer NVIDIA sur le haut de gamme. Dont acte.

Sans surprise, les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT n'avaient donc pas les armes pour affronter les GeForce RTX 5090 et RTX 5080. En revanche, la frange supérieure du milieu de gamme, elles s'en sortent très correctement, mais restent encore bien trop chères pour le commun des joueurs.

Il est donc assez logique de voir AMD – comme NVIDIA – se tourner vers ce qui constitue le cœur du marché (en volumes) en préparant la sortie de cartes « 60 ». D'un côté, nous aurons donc les Radeon RX 9060 et RX 9060 XT et, de l'autre, NVIDIA s'affaire autour des GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti.