AMD a rencontré quelques soucis pour finaliser ses Radeon RX 9070 et RX 9070 XT ce qui a poussé la compagnie à nous poser un joli lapin au moment du CES 2025 de Las Vegas : aucune carte n'était officiellement dévoilée !

Heureusement, AMD s'est bien rattrapée en fin de semaine en tenant cette fois parole avec une présentation en bonne et due forme qui cachait même une petite surprise de dernière minute. Le fameux « one more thing ».