Le passage sur l'intelligence artificielle était la transition toute trouvée pour évoquer l'autre grand cheval de bataille d'AMD sur cette génération : FSR 4. La technologie aura fort à faire, puisqu'elle se retrouve en face du DLSS 4 et de son multi-frame generation, mais AMD n'a même pas mentionné son concurrent.

Petite déception d'ailleurs à ce niveau, car AMD a simplement parlé de Frame Generation et d'Anti Lag, deux technologies bien connues. La marque a évoqué une amélioration de la qualité visuelle allant de pair avec une réduction très nette de la latence système… mais c'est tout !

Enfin, non, ce n'est pas tout à fait exact. AMD a en effet tenu à mettre en avant le nombre de jeux prenant en charge le FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) à son lancement : ils seront plus de 30, et tout au long de l'année 2025, au moins 40 de plus viendront grossir les rangs.