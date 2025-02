Lisa Su, P.-D.G. du groupe, confirmait ce que les rumeurs laissaient entendre depuis déjà quelques jours : « RDNA 4 offre des performances ray tracing nettement meilleures et ajoute la prise en charge de la technologie de mise à l'échelle assistée par l'intelligence artificielle qui apportera des jeux 4K de haute qualité au grand public lorsque les premiers GPU de la série Radeon 9070 seront mis en vente début mars ».

Un certain flou entourait alors encore les références exactes des cartes prévues pour ce mois de mars, mais il s'agira sans aucun doute des RX 9070 et RX 9070 XT. Plus important, Lisa Su rappelait l'orientation « 4K » prise par les ingénieurs de la société et le ciblage du « grand public ».