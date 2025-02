Une façon de rappeler qu'AMD ne cherche pas à concurrencer NVIDIA sur le très haut de gamme, préférant se focaliser sur le cœur du marché, là où les marges sont certes plus faibles, mais les volumes considérablement plus importants. Au-delà de ce rappel, Lisa Su a confirmé l'information la plus importante :

« RDNA 4 offre des performances ray tracing nettement meilleures et ajoute la prise en charge de la technologie de mise à l'échelle assistée par l'intelligence artificielle qui apportera des jeux 4K de haute qualité au grand public lorsque les premiers GPU de la série Radeon 9070 seront mis en vente début mars. »

En premier lieu, on notera qu'il n'est pas question de détailler les cartes concernées par ce lancement. On peut malgré tout imaginer que ce lancement de début mars concernera les Radeon RX 9070 autant que les RX 9070 XT. En revanche, il n'est absolument pas fait mention des RX 9060.

Il est donc bel et bien possible de tabler sur une présentation des cartes d'ici la fin du mois en vue d'un lancement des RX 9070 début mars. Il serait plus que temps, car rappelons-le, NVIDIA devrait lancer ses RTX 5070 Ti le 20 février.