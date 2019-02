AMD signe un chiffre d'affaires en hausse de 23% sur l'année 2018

Les processeurs et GPUs ont le vent en poupe chez AMD

Ces bonnes performances sont notamment portées par les prestations remarquables de plusieurs divisions des rouges, à commencer par la branche Computing & Graphics, notent nos confrères des Numériques Cette dernière, qui compile en un seul bloc les ventes de processeurs et de cartes graphiques AMD, a vu cette année son C.A. passer de 2,98 milliards de dollars à 4,3 milliards... soit une confortable plus-value de 38%. Le bénéfice net de cette même division explose d'ailleurs littéralement (+510%) pour s'établir à près de 470 millions de dollars en 2018, contre tout juste 92 millions en 2017.Autre motif de satisfaction pour AMD, les performances enregistrées par sa branche Entreprise, Embedded & Semi-Custom (relative aux puces pour serveurs et consoles de jeux, notamment) qui gagnent 3% en chiffre d'affaires et 23% en bénéfice net.Seule ombre au tableau : les prévisions des rouges pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2019. Lisa Su et ses équipes tablent cette fois sur un chiffre d'affaires en chute de 24%... mais avec de belles perspectives pour la suite de l'année 2019, qui verra arriver sur le marché les puces nouvelle génération de la firme.