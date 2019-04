AMD Navi : un PCB en fuite pointe vers de la mémoire GDDR6 pour un bus 256-bit

Un die aux dimensions visiblement restreintes

De la GDDR6 et un TDP compris entre 250 et 300 Watts ?

Et pour cause, si le PCB dévoilé est inconnu au bataillon et qu'il affiche bien un logo AMD, rien ne nous assure que la carte que nous avons sous les yeux est bien de génération Navi, avertit Tom's Hardware . La chose reste malgré tout plausible étant donné que ce type de PCB n'a jamais été utilisé par AMD auparavant. Nous aurions alors droit à de la mémoire vidéo GDDR6 (comme sur les puces RTX de chez NVIDIA) épaulée d'un bus 256-bit.Le PCB dévoilé sur Baidu laisse peu de place pour la puce Navi en elle-même. D'après les rumeurs actuellement en circulation, le die des puces sous architecture Navi pourrait mesurer entre 200 et 230 mm, ce qui correspond peu ou prou aux dimensions observées sur les puces AMD Polaris 20 ou NVIDIA TU117 (puce Turing dont profite notamment la récente GTX 1650). Avec un maximum de 230 mm, les dies Navi seraient par contre plus petits que ceux des puces RTX de NVIDIA, volumineux car équipés de RT cores intégrés. De quoi laisser pensif.En effet, de récents rapports laissent à penser que laserait animée par un processeur, basé sur l'architecture Navi, capable de prendre en charge le Ray-tracing. Si les puces Navi sont effectivement plus petites que leurs concurrentes RTX, il sera alors intéressant de voir comment AMD procédera pour proposer le Ray-Tracing sur des dies aux dimensions moindres.Sur le PCB fuité, l'espace réservé au die est cerné de huit emplacements dévolus aux puces de mémoire vidéo. La carte pourrait ainsi compter 8 ou 16 Go de mémoire GDDR6, explique pour sa part le site Buildzoid (spécialisé dans l'analyse des PCB de cartes mères et de cartes graphiques), qui estime que l'espace dédié à la mémoire est suffisant pour intégrer un total de 180 pins (18x5x2)... soit le nombre de pins employés par les puces GDDR6.D'après les observations du site, le circuit électrique présent sur le PCB laisse penser à un TDP de 250 à 300 Watts pour cette carte graphique. Si cela ce vérifie, AMD continuerait donc de proposer, avec Navi, des puces assez gourmandes côté consommation.Buildzoid note enfin la présence d'emplacements de pins pour LEDs. Sur la carte, ces dernières seraient utilisées pour indiquer à l'utilisateur, via un code couleur, le degrés d'intensité de la charge GPU. Enfin, le PCB présente des points d'attaches pour un système de dissipation par blower, comme sur les cartes RX Vega de référence. Côté connectique, AMD pourrait marcher dans les pas de NVIDIA avec une sortie HDMI, deux sorties DisplayPort et un port USB-C pensé pour les casques de réalité virtuelle.