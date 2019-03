Nouvelle baisse consécutive des ventes de GPU, alors que les ventes d'ordinateur progressent

Un recul global de 2.65 %

La crypto-dégringolade

Source : Techpowerup

Les chiffres sont tombés et ils sont loin d'être mirobolants pour les deux principaux constructeurs de GPU que sont AMD et Nvidia. Avecsur le trimestre dernier, c'est la marque au caméléon qui essuie le plus large recul avec 7.6 % comparé au trimestre précédent. AMD ne se trouve cependant pas loin derrière puisque la firme accuse une baisse des ventes de l'ordre de 6.8 %. Le recul est néanmoins beaucoup moins net chez Intel avec seulement 0.7 %, un chiffre à relativiser puisque les ventes d'ordinateurs personnels ont progressé de 1.61 % sur ce trimestre.Du côté des parts de marché, on retrouve sans surprise Intel en pole position, le géant américain gagne 1.4 % tandis que Nvidia et AMD perdent respectivement 0.82 % et 0.6 %.Si l'on compare les statistiques avec l'année précédente, les livraisons totales de cartes graphiques ont chuté de 3.3 %, un chiffre qui s'explique par la dégringolade de livraisons sur les GPU destinés aux ordinateurs fixes qui ont diminué de 20 % sur l'année alors qu'ils ont augmenté de 8 % pour les notebooks. Jon Peddie Research nous informe également que seulement 27.78 % des ordinateurs vendus sont équipés de GPU dédiés, ce qui représente une diminution de 3.83 % par rapport au trimestre précédent.Malgré tout, les ventes d'ordinateurs personnels ont augmenté de 1.61 %, le Dr Jon Peddie y voitbien que le glissement devrait encore se poursuivre sur les deux premiers trimestres de 2019. Concrètement, Nvidia et AMD font toujours face aux conséquences dues à la chute des principaux cours de cryptomonnaies qu'ils n'avaient pas, ou trop peu, anticipée. La fièvre du Bitcoin et « l'effet mining » sont désormais terminés et les deux constructeurs se retrouvent avec, il leur faudra certainement encore quelque mois de patience avant que les niveaux de livraisons repartent à la hausse.