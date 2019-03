NVIDIA (très très) loin devant AMD sur les ventes de cartes graphiques

Crédits : Nvidia

Lire aussi :

Test NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti : la carte graphique de la raison

NVIDIA domine le marché des cartes graphiques



Les fidèles de l'écurie AMD n'ont pour l'instant que la Radeon VII à se mettre sous la dent. Crédits : AMD

Un marché qui souffre toujours de l'effondrement des crypto-monnaies

Via : Tech Radar

Dans les faits :. Un rapport de force énorme en faveur de la marque au caméléon, qui risque bien de renouveler l'exploit au premier trimestre 2019 au vu du nombre de références qu'elle a sur le marché.Au dernier trimestre 2018, NVIDIA s'est accaparé pas moins desur desktop. Un chiffre en progression de 6,9 % par rapport au trimestre précédent et de 14,9 % par rapport à la même période en 2017.L'équipe verte ne laisse donc à AMD que les miettes pour se sustenter avec 18,8 % des parts de marché. Mais il faut rappeler que, contrairement à son concurrent avec les RTX 2070, 2080 et 2080 Ti , AMD n'a lancé qu'un timide refresh de ses cartes Polaris Pas sûr que la sortie de la Radeon VII le 7 février dernier suffise à redorer le blason de AMD. Horriblement chère (849 € actuellement) et très peu disponible , celle-ci ne semble pas avoir trouvé un écho formidable auprès des joueurs. NVIDIA, en revanche, est toujours sur le pied de guerre avec la sortie successive des RTX 2060 et de la GTX 1660 Ti - une carte sous Turing, mais dépourvue de ses RT et Tensor core pour casser encore davantage les prix.Peut-être la sortie des nouveaux GPU Navi de AMD , prévue à l'été prochain, sera-t-elle en mesure de lui faire remonter la pente ?Outre les résultats impressionnants de NVIDIA, il faut aussi retenir de l'analyse de Jon Peddie Research que le marché est encore à vif après l'effondrement des crypto-monnaies En valeur, le total des expéditions de cartes graphiques au quatrième trimestre 2018 a représenté environ 2,8 milliards de dollars. C'est 10,7 % de moins qu'au troisième trimestre,Une pente raide qu'il paraît difficile de remonter à présent. La confiance des investisseurs s'étant étiolée, rares sont encore ceux qui prévoient de s'équiper en vue du minage de crypto-monnaies.