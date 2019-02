NVIDIA : les GTX 1660 et 1650 lancées pour titiller AMD en 2019 (et pour écouler les stocks)

Maintenir AMD au plus bas et contrebalancer les résultats décevants du Q1 2019

Une fin d'année 2018 mal négociée chez Nvidia

C'est une course à l'entrée et au milieu de gamme qu'AMD et Nvidia s'apprêtent à entamer. Alors que les rouges préparent le lancement de leurs puces Navi, et que des baisses de prix sont prévues sur les Radeon RX 590 et 580, Nvidia s'attacherait également à déployer ses ailes sur un secteur qu'il a tendance à négliger d'ordinaire. Pour ce faire, la firme au caméléon compte sur la GTX 1660 Ti, lancée la semaine dernière à 299 euros, et tablerait également sur les sorties successives - en mars - de deux autres modèles abordables : les GTX 1660 et 1650, au cœur de bien des rumeurs depuis quelques semaines.Dans son rapport, DigiTimes avance notamment que ces deux puces «». Une pression qui pourrait toutefois se montrer toute relative étant donné qu'AMD souhaite raboter les prix de certains de ces modèles. L'idée étant, toujours pour AMD, de mieux répondre à l'offensive engagée par les verts sur son terrain de jeu habituel.Si Nvidia risque, dans les faits, d'avoir du mal à épingler pour de vrai la firme de Lisa Su sur les secteurs de l'entrée et du milieu de gamme, les deux groupes risquent de se livrer une âpre bataille sur le plan tarifaire. Un cas de figure qui ne pourrait que profiter au consommateur.Reste que du point de vue de Nvidia, titiller AMD en 2019 ne fait pas tout. La firme doit également revenir à des résultats stabilisés après la dégringolade du Q1 2019, et parvenir à écouler ce que Tom's Hardware appelle ses « vieux stocks ». Un inventaire saturé suite à l'affaissement du marché généré par le minage de crypto-monnaies, lit-on dans le rapport de DigiTimes, qui assure que Nvidia subit toujours les turbulences qui en ont découlé.Véritable boulet que Nvidia se traîne depuis des mois, les stocks de puces accumulés par la marque avaient, en novembre dernier, contribué à reporter au début d'année 2019 le lancement de la RTX 2060 , laissant ainsi le milieu de gamme des verts affreusement dégarni durant les fêtes.En résultaient les mauvaises performances du géant du GPU sur le premier trimestre de son année fiscale 2019 (compris entre les mois de novembre et de janvier). Sur cette période, la firme enregistrait ainsi une baisse de 24% de ses revenus par rapport à l'année précédente et de 31% par rapport au Q4 2018. Une dynamique morose qui s'étendait à la question des profits glanés par Nvidia, en baisse de 49% face au premier trimestre 2018 et de 54% vis-à-vis du Q4 de cette même année fiscale.D'après DigiTimes, en lançant les GTX 1660 et 1650, Nvidia espère continuer de dégager son inventaire tout en stabilisant ses revenus sur le Q2 2019. Il faudra toutefois un trimestre supplémentaire, selon les analystes, pour que la marque de Jensen Huang reviennent pour de bon dans la course. Le groupe devrait d'ailleurs subir une année 2019 marquée par une baisse globale de revenus estimée entre 15 et 20%.