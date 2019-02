NVIDIA : les revenus de la division Gaming en baisse de 45%

NVIDIA : le spectre des stocks engorgés suite à la chute du marché de la crypto

Un bilan global malgré tout convenable pour NVIDIA

Une pichenette supplémentaire dans le nez d'AMD

Une claque queexplique notamment par les performances décevantes des RTX 2070 et 2080 sur le marché. Loin de rejeter la faute sur ses nouveaux GPU, le fondeur pointe le faible nombre de jeux exploitant les technologies Ray-Tracing et DLSS introduites avec ses puces de nouvelle génération. En clair, d'après NVIDIA, le consommateur manquerait encore d'exemples probants de ce que l'architecture Turing est capable de faire...La gestion desdéjà produites aura également compromis NVIDIA ces derniers mois. Et pour cause, lancées dès septembre dernier, les RTX 2080 et 2080 Ti n'ont été rejointes qu'en octobre par la RTX 2070. La RTX 2060, pour sa part, avait vu son lancement être repoussé pourles stocks imposants de GTX 1060 toujours disponibles suite à l'effondrement du marché lié au minage de crypto-monnaies. Une stratégie que NVIDIA a payé sur son Q4 2018.», admet d'ailleurs Jensen Huang (CEO de NVIDIA) dans son rapport. Tom's Hardware US rappelle de son côté que les conséquences de la surproduction constatée chez NVIDIA en cours d'année dernièredu fondeur, qui doit toujours conjuguer avec des stocks importants de puces ancienne génération à écouler en priorité. Quitte à compromettre la bonne santé des ventes de GeForce RTX à court terme.En dépit du bilan piteux de sa division Gaming, le géant californien peut compter sur des indicateurs dans le vert pour ses branches Automotive (+23 %), Professionnal Visualization (+15 %) et Datacenter (+12 %, sur l'année malgré un déclin de 14 % vis-à-vis du Q3 2018). Cescontribuent à lui assurer un chiffre d'affaires global de 2,21 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2018 (meilleur que celui attendu par les analystes). Sur l'ensemble de l'année fiscale 2018, NVIDIA s'en sort d'ailleurs avec les honneurs en. Notons que la firme avait tout de même été contrainte, le mois dernier, de revoir à la baisse ses prévisions pour ce Q4 Sur le secteur du Data-Center, l'un des plus concurrentiels pour l'entreprise, la présence d'AMD et de ses puces Radeon Instinct (gravées en 7 nm), ne serait que, assure Jensen Huang. «», a-t-il indiqué. Lisa SU (CEO d'AMD) évoquait pourtant l'absorption rapide de ces fameuses Radeon Instinct sur le marché. L'avenir nous dira lequel des deux aura le dernier mot, mais NVIDIA aurait tort de sous-estimerde son concurrent sur les secteurs détachés du Gaming.Plutôt que de se soucier des GPUs d'AMD, Jensen Huang préfère réitérer sa vigilance vis-à-vis de. «», a-t-il argué, tout en profitant de l'occasion pour railler AMD quant à l'effet pétard mouillé des Radeon VII face aux GeForce RTX haut de gamme. «», a noté le CEO de la firme au caméléon. Un soufflet que les rouges sauront apprécier.