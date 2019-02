SoftBank a vendu toutes ses parts dans NVIDIA en janvier (3,6 milliards de dollars)

Softbank revend ses parts après une année 2018 difficile pour NVIDIA

Derrière cette décision, Softbank entame une nouvelle stratégie boursière

Source : Wccftech

Nouveau coup dur pour. Le groupe japonais, spécialisé dans les télécommunications mais également connu pour sesdans plusieurs entreprises high-tech, a annoncé avoir procédé à la revente de la totalité de sesNVIDIA. Softbank détient aujourd'hui 4,9 % de l'entreprise, pour un total de 3,6 milliards de dollars de titres.Cette décision est la dernière mauvaise nouvelle qui touche l'entreprise américaine, après une fin d'année 2018 compliquée sur le plan financier. NVIDIA a dû assumer les mauvaises ventes de ses dernières cartes graphiques RTX, ainsi que la chute du cours des cryptomonnaies . L'entreprise a annoncé des résultats financiers en deçà des prévisions, qui ont entraînéen quelques semaines seulement.Cette mauvaise santé de NVIDIA n'est pas la seule motivation qui a poussé Softbank à revendre toutes ses actions. Le groupe, qui possède des parts dans d'autres grandes entreprises comme Uber, ARM et Alibaba, opèrequi passe par un rachat massif de 10,3 % de ses actions pour un montant de 5,46 milliards de dollars.Masayoshi Son, le PDG de Softbank, considère que son entreprise est sous-cotée et devrait valoir deux fois plus qu'actuellement à la Bourse de Tokyo. Softbank a pourtant annoncé des résultats financiers en hausse de 16 % pour son dernier trimestre et la nouvelle stratégie a été accueillie favorablement par les investisseurs.La vente des parts de NVIDIA servirait à financer en partie cette vaste opération financière. Softbank a annoncé dans la foulée avoir réalisépar rapport à son investissement initial chez NVIDIA.