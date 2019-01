Les ventes des cartes RTX sont plus faibles que prévues pour NVIDIA

Un chiffre d'affaires miné par les tensions avec la Chine

La gamme RTX ne rencontre pas encore son public

NVIDIA dans le viseur de Wall Street

Source : Engadget

NVIDIA est le nouveau constructeur a publié un «», soit un avertissement sur. Le fabricant a annoncé à ses actionnaires que les chiffres du quatrième trimestre 2018 sont plus bas qu'espérés.Letrimestriel est désormais estimé à 2,2 Milliards de $, contre 2,7 espérés il y a quelques semaines. Cela représente unede 19% que le PDG du groupe, Jensen Huang, explique en trois points.Premièrement, comme Apple et Samsung avant lui, le co-fondateur d'NVIDIA point du doigt la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine qui a fait chuter ses ventes dans un marché pourtant stratégique pour tous les constructeurs électroniques.Jensen Huang indique également une faible demande concernant certaineshaut de gamme sous architecture Turing. On comprend que la dernière génération de cartes graphiquesne se vend pas aussi bien qu'espéré. Le PDG explique dans son communiqué que «».Enfin, les centres de données n'auraient pas finalisé certains contrats avec NVIDIA au mois de décembre, plombant un peu plus les estimations financières du constructeur.NVIDIA avait déjà connu des turbulences financières à cause de la chute des crypto monnaies. Le constructeur avait mal anticipé ce crash et généré un stock trop important de cartes graphiques qui sont restées sur les étagères des revendeurs.Wall Street a sanctionné ce nouveau revers et l'action a plongé de 12% après la publication de cetsur résultats.