NVIDIA : un nouveau recours collectif suite à la chute de la demande de GPU

Le crash du Bitcoin aurait été sous-estimé par NVIDIA

Le titre NVIDIA s'effondre en Bourse en quelques semaines

Source : TechPowerUp

commence bien mal la nouvelle année. Le célèbre constructeur de processeurs graphiques est actuellement visé par une, menée par le fonds d'investissement Schall Law Firm. Il reproche à NVIDIA d'avoir mal anticipé le crash des crypto-monnaies, survenu au cours de l'année 2018, et d'avoirdans ses différentes communications financières.Le communiqué publié par le groupe d'investisseurs indique que «».Schall Law Firm souhaite regrouper tous les investisseurs ayant perdu plus de 100 000 $ au cours du dernier trimestre 2018 afin deet récupérer des indemnités.Avant la chute du cours du, NVIDIA, qui avait placé énormément d'espoir dans l'essor de la crypto-monnaie, s'est retrouvé avec un stock desur les bras qu'il a été difficile à écouler, ainsi qu'un nombre conséquent de processeurs graphiques inondant le marché de l'occasion et ralentissant l'adoption des nouvelles architectures RTX Séries 20 NVIDIA a toujours affirmé durant la période de crash du Bitcoin que celui-ci n'affecterait pas ses performances financières. La réalité est tout autre. En quelques mois, le cours de l'action du constructeur a dévissé de près de, passant de près de 300 $ en octobre 2018 à 136,22 $ à date du 2 janvier.