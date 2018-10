Les RTX 20 pour ordinateur portable pourraient sortir en janvier 2019

Nvidia // Wccftech

Une gamme partant de la RTX 2050 à 2080

RTX 2070 Mobility

RTX 2070 Max-Q Mobility

RTX 2060 Ti Mobility

RTX 2060 Mobility

RTX 2050 Ti Mobility

RTX 2050 Mobility



Selon des rumeurs ourdies par Wccftech,se préparerait à dévoiler sa gamme dedédiée au marché du gaming portable. Selon la source du site , le géant vert choisirait le CES de Las Vegas en janvier prochain pour faire tomber le voile sur ses déclinaisons dédiées aux ordinateurs portables.Wccftech est entré en possession d'un semblant de roadmap listant les différents modèles de cartes graphiques qui équiperont les prochains fleuron du gaming sur ordinateur portable :Vous remarquerez sans doutesur ce listing. Et pour cause : sa sortie sur ordinateur portable serait retardéeselon la source de Wccftech. Notez que celle-ci bénéficiera, comme la RTX 2070, d'une déclinaison Max-Q. Pour rappel, les modèles Max-Q disposent de performances légèrement en retrait par rapport à leurs aînées, mais peuvent ainsi être insérés dans des châssis plus petits. En résultent alors des ordinateurs portables de jeu plus minces et légers, à l'instar du Razer Blade 15 Dans l'attente de plus de détails, nous vous invitons à consulter nos tests complets sur les RTX 2080 et RTX 2080 Ti