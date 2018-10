Razer lance sa nouvelle gamme de Blade 15 et baisse ses prix

Un trio de laptop gaming

a mis à jour son site Internet afin d'y faire figurer les nouvelles versions de son Blade 15 , présentées en vidéo ci-dessous.Razer a décidé de décliner sonen trois versions distinctes pour couvrir divers besoins. Le modèle de base est ainsi amputé de son écran 144Hz (qui repasse à 60Hz), du nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur et de l'éclairage RGB Chroma. Des compromis qui permettent à la marque de proposer son. À noter que celui-ci s'épaissit également légèrement par rapport à son aîné : la faute à un stockage hybride composé d'un disque dur et d'un SSD.Le modèle dit "avancé" est lui la version revue et corrigée du Blade 15 qui est passé sous notre loupe en août dernier . On y retrouve donc un processeur Intel Core i7-8750H de 8e génération, 16Go de RAM et - au choix - une GTX 1060 (2249€) ou GTX 1070 (2449€). L'écran reste en Full HD 144Hz et le stockage interne est délivré par un SSD de 512Go. Nouveauté : la machine dispose du tout nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur. Un ajout qui devrait permettre à l'ordinateur d'être moins bruyant et de diminuer sa tendance à la chauffe - un point qui nous avait particulièrement déplu lors de notre test.Enfin, Razer annonceen édition limitée. Intitulée "Mercury White", cette déclinaison blanche mate du Razer 15 dispose des mêmes caractéristiques techniques que le modèle avancé présenté juste au-dessus. Cette édition spéciale est malheureusement réservée aux États-Unis et au Canada, et sera commercialisée à partir de 2199€.