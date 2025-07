Cette fameuse « Proxima » est la plus intéressante du lot car elle appartiendrait à une toute nouvelle famille de puces Wi-Fi / Bluetooth qu'Apple développerait déjà depuis quelques mois, notamment, et nous l'avons dit plus haut, pour fausser compagnie à Broadcom.

Cette dernière avait été évoquée pour la première fois par Mark Gurman l'année dernière. Le journaliste de Bloomberg expliquait alors qu'elle pourrait intégrer au moins certains modèles d'iPhone 17, ainsi que les futurs HomePod Mini 2 et la prochaine génération d'Apple TV. Toujours selon Gurman, Apple la déploierait par la suite sur certains iPad et Mac, dans le courant de l'année prochaine.

Nous avions par ailleurs entendu parler de cette même puce d'une autre source renommée. L'analyste Ming-Chi Kuo, très bien informé, l'avait en effet abordé lui aussi plus tôt cette année, évoquant à son tour son intégration potentielle sur les iPhone 17.

Sur le plan technique, peu d'informations ont pour l'instant fuité concernant cette puce « Proxima », mais elle offrirait une connectivité Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7. Cela permettrait notamment au HomePod Mini de seconde génération, ainsi qu'à la prochaine Apple TV de monter en grade, puisqu'ils se contentent respectivement de Wi-Fi 4 et de Wi-Fi 6, souligne pour sa part MacRumors.