Le déploiement limité du C1 (iPhone 16e cette année, iPhone 17 Air l'an prochain) s'inscrit dans une démarche prudente. Apple semble y aller doucement avec l'intégration de son nouveau modem C1, possiblement pour honorer des engagements contractuels avec Qualcomm, gérer les risques liés à une nouvelle technologie ou simplement réaliser des tests à grande échelle avant une généralisation. Lancer le C1 sur un modèle de milieu de gamme comme l'iPhone 16e permet de roder la technologie sans impacter directement la réputation des fleurons de la marque. Au-delà des performances brutes, l'enjeu pour Apple est stratégique : gagner en indépendance technologique, réduire les coûts de licence et d'achat de composants qui se chiffrent en milliards de dollars annuels, et maîtriser plus finement l'intégration entre le matériel et le logiciel.