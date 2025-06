Si la technologie est plus ancienne que cela, le Resizable Bar n'est devenu populaire qu'en 2020 alors qu'AMD a décidé de prendre plus spécifiquement en charge ses fonctionnalités avec le Smart Access Memory.

C'est le couple Ryzen 5000 et Radeon RX 6000 qui a popularisé la technologie et il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que NVIDIA emboîte le pas de son concurrent de toujours. Les deux groupes ont noté un intérêt particulier au ReBar dans les jeux vidéo alors que les quantités de données à échanger, pour les textures notamment, deviennent de plus en plus importantes.

Ainsi, le ReBar permet au CPU d'accéder directement à la mémoire vidéo, sans avoir besoin de passer par le GPU qui peut se charger d'autres tâches que de, simplement, faire l'agent de circulation. De plus, la technologie permet de faire sauter la limite de taille dans ces échanges autrefois bloqués à une ouverture de 256 Mo, impliquant plus « d'allers-retours ».

Nous l'avons dit, dès lors que vous avez une configuration capable d'en profiter, le ReBar s'active le plus simplement du monde depuis le BIOS de la carte mère. Ensuite, les pilotes graphiques – AMD, Intel ou NVIDIA, pas de jaloux – prennent en compte la technologie sans intervention de notre part. Enfin, en principe.