Korgen

« Cette situation est d’autant plus problématique que l’application est installée par défaut avec les derniers pilotes NVIDIA »

En quoi c’est problématique… Il suffit d’être un minimum équipé entre ses oreilles et décocher l’option, un gamin de 8 ans saurait faire. Et au pire des cas il est possible de désinstaller ce composant.