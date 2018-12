Premier benchmark pour la Titan RTX de NVIDIA

Des performances très proches de la RTX 2080 Ti



Sur le même test, la RTX 2080 Ti obtient des scores très proches. © 3D Mark



Benchmark des performances sur différents jeux vidéo entre la RTX 2080 Ti et la Titan RTX. © VideoCardz

Overkill

Elle se pare d'or et s'échange justement contre quelques lingots. Laest désormais officiellement disponible sur le la boutique Nvidia , et commence donc logiquement à être décortiquée par les premiers acheteurs.Nous devons ce premier benchmark à un certain Death qui, sur Twitter , nous fait part des résultats calculés surSur le logiciel, la carte ultra haut de gamme de Nvidia enregistre le score deDes performances ... très proches d'une RTX 2080 Ti qui, sur le même test, obtient les scores respectifs de 40 544 et 30 128 points.En jeu, le constat est d'ailleurs similaire. VideoCardz a partagé quelques captures d'écran des résultats obtenus sur une poignée de titres particulièrement gourmands.On constate que l'écart entre les deux cartes est sinon minime, quasiment imperceptible. La Titan RTX semble s'en sortir bien mieux, en revanche, sur Shadow of the Tomb Raider . Le jeu de Crystal Dynamics - l'un des premiers compatibles avec le ray tracing - dépassant ainsi le cap des 60 images par seconde en 4K. La différence est plus probante en 1080p, où la Titan RTX permet de gagner 20 ips (pour 149 ips) face à la RTX 2080 Ti.Rappelons que la RTX 2080 Ti s'obtient actuellement pour environ 1200€ et que, comme le précise VideoCardz,. Plus précisément, celle-ci a vu ses fréquences de base passer de 1350 MHz à 2070 MHz, et la fréquence mémoire boostée à 2025 MHz. La bande-passante a, elle, été augmentée à 778 Gb/s contre les 672 Gb/s de série.Bien entendu, gardons en mémoire que les cartes Titan de Nvidia n'ont jamais été conçues avec en ligne de mire les joueurs, qui ont suffisamment de puissance sous la pédale avec des cartes moins onéreuses. Celles-ci se destinent davantage aux professionnels de l'image, de la 3D et de la réalité virtuelle qui, avec les 24 Go de GDDR6 disponibles dans la Titan RTX, devraient être comblés dans leurs tâches.