NVIDIA devrait dévoiler ses GeForce RTX Mobility au CES 2019

Pas d'infos précises sur les performances pour l'instant

Les performances d'un ordinateur fixe dans un portable

Les nouvelles informations ont été fournies par le site WCCF Tech , spécialisé dans le hardware informatique. D'après eux, la première annonce concernant la série dessera faite, le 6 janvier prochain.Le site révèle que les puces lancées lors de cet événement seraient les RTX 2070, 2070 Max-Q, 2060, 2050 Ti et 2050. Un doute subsiste en revanche pour la 2080 Max-Q, en cours d'élaboration, mais qui pourrait faire l'objet d'une date de sortie décalée. L'auteur de ces révélations précise toutefois quepourrait réagir à ces fuites en modifiant ses plans, mais doute que les dates de lancement changent du tout au tout.Les tests devraient donc commencer prochainement.des puces ne saura donc fournir des informations intéressantes, et ce, jusqu'à la fin de l'embargo, prévue le 26 janvier 2019.L'objectif de la série des RTX Mobility est d'offrir aux ordinateurs portables des, en particulier pour le gaming. Elles imposent néanmoins une épaisseur minimale aux machines, pour pouvoir dissiper la chaleur émise. Les puces estampillées « Max-Q » sont, elles, plus souples vis-à-vis de cette contrainte, mais affichent des performances légèrement inférieures.Il est encore trop tôt pour connaître exactement les possibilités offertes par ces nouvelles puces. Mais si les informations de WCCF Tech sont confirmées, ces composants pourront sans doute débarquer dans les ordinateurs portables en février prochain.