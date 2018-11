Nvidia impacté par la chute du Bitcoin

Nvidia n'écoule plus ses stocks de GTX 1060

Après avoir allègrement profité de la flambée du Bitcoin et autres cryptomonnaies l'année passée, engendrant la hausse des prix et la pénurie de certains composants informatiques tels que GPU et RAM , c'est aujourd'hui un dur retour à la réalité qui s'annonce pour la marque au caméléon.Nvidia, "le leader de l'informatique visuelle", admet qu'il n'avait pas prédit le repli net du marché des cryptomonnaies. En dégringolade depuis plusieurs longues semaines, la valeur du Bitcoin atteint aujourd'hui les 3 726 $ et pourrait bien passer sous le seuil symbolique des 3 000 $ dans les jours qui viennent, toutes les autres grandes cryptomonnaies semblent actuellement faire face à cet inéluctable effondrement.Le déclin du marché de la cryptographie entraîne le fabricant de GPU dans son sillage, le prix de l'action de la firme est en effet au plus bas depuis juillet 2017 et a perdu pas moins de 10 % la semaine passée. La demande de cartes graphiques telle que la GTX 1060 a en effet considérablement chuté et Nvidia se retrouve donc avec un stock excédentaire de cartes invendues.Pour le consommateur lambda, ce n'est pas forcément une si mauvaise nouvelle puisque la baisse de la demande en GPU entraine une meilleure disponibilité des produits et des prix qui restent relativement stables, voir même qui pourraient être revus à la baisse. Cependant, ce sont les cartesde milieu de gamme qui risque d'en payer les pots cassés, notamment la RTX 2060 , puisque Nvidia ne compte pas la lancer avant d'avoir totalement écoulé ses excédents de GTX 1060