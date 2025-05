Un mouvement intéressant, puisqu'il s'établit pour une fois en divergence avec les marchés traditionnels. On avait en effet l'habitude de voir le Bitcoin monter en parallèle avec le Nasdaq. Or ces derniers jours, que ce soit pour cet indice - qui représente les nouvelles technologies aux États-Unis - ou bien le S&P 500, on observe plutôt une période de calme, voire de léger recul.

De même, on peut observer que le marché obligataire fait souffrir les États-Unis, avec des obligations à 30 ans dont le rendement a atteint les 5%, signe d'une crainte plus grande des investisseurs, et ce, dans un contexte où les États-Unis ont perdu leur note AAA donnée jusqu'alors par Moody's pour juger de leur dette souveraine. Le Bitcoin apparaît en bien meilleure forme en comparaison de ces marchés. Preuve qu'il joue pour une fois son rôle de valeur refuge ?