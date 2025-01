Où s'arrêtera le Bitcoin ? La question se pose de plus en plus, à force de voir la cryptomonnaie battre constamment ses propres records. Avoir dépassé le seuil mythique des 100 000 dollars au mois de décembre dernier n'a semble-t-il pas été suffisant, puisque son prix continue de filer vers des sommets toujours plus élevés.

Le Bitcoin a ainsi le lundi 20 janvier brièvement dépassé la barre des 109 000 dollars, affichant un nouveau record d'environ 109 500 dollars ! À ce moment, sa capitalisation de marché était d'approximativement 2150 milliards de dollars, ce qui en faisait alors le 4ᵉ actif le plus capitalisé au monde, derrière simplement Apple, Nvidia et Microsoft.