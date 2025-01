Et le projet est un succès assez fou pour le moment. Lancée sur la chaîne Solana, la cryptomonnaie a atteint, à cette heure, une capitalisation de marché folle de près de 5 milliards de dollars, ce qui la fait tout simplement s'approcher du top 30, juste derrière le $AAVE. Et le nombre d'acquéreurs ne cesse de croître à l'heure même où cet article est écrit.

Le monde de la cryptomonnaie est habitué des montées exceptionnelles des memes coins, comme on a pu le voir avec la trajectoire de projets comme le $PEPE ou le $WIF. Mais jamais on n'avait vu un niveau d'investissement aussi fort et aussi rapide pour ce genre de projet crypto. Et avec l'inauguration du mandat de Trump à l'horizon le 20 janvier, peut-on s'attendre à une montée encore plus folle durant tout le week-end ?