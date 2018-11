La GeForce RTX 2060 serait 30% plus rapide que la GTX 1060

La RTX 2060 sortira-t-elle très prochainement ?

Un test en 4K qui nous réserve peut-être une autre surprise

Beaucoup de rumeurs ont circulé à propos de la RTX 2060, on aurait pu penser qu'elle se trouverait dans la hotte du père noël, puis finalement, on a appris que Nvidia comptait d'abord écouler ses GTX série 1000 sous architecture Pascal avant d'officialiser la sortie des RTX 2050 et 2060 sous Turing.Aux vues des résultats du benchmark de FFXV, on peut maintenant supposer que la GeForce RTX 2060 soit en phase de test et donc proche de son officialisation. Comme le précise Tom's Hardware , les benchmarks issus de FFXV contiennent souvent des informations croustillantes concernant des GPU inédits et pas encore dévoilés au grand public, ce fut d'ailleurs le cas pour lad'AMD sortie il y a quelques jours.Avec ses 2589 points, laserait donc 30 % plus performants que la génération actuelle deet à seulement quelques dizaines de points de laqui en comptabilise 2748. Néanmoins, n'étant pas encore annoncée par Nvidia, impossible de savoir si ces informations reflètent de façon précise les performances de la RTX 2060. Pour le savoir il faudra encore attendre un petit peu, au moins jusqu'au CES 2019 qui se déroulera en janvier à Las Vegas et où Nvidia présentera les versions mobiles de ces puces 3D Max-Q et Mobility Le tableau que vous pouvez voir ci-dessus contient aussi une énigmatique information : une certainequi obtient un score de 3090 points et vient coller aux basques de la, une autre itération sous architecture Turing ? Le mystère reste entier !