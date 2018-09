Nvidia : les GTX 1060 et 1050 ne seront pas remplacées avant 2019

Encore 6 mois d'attente minimum pour les RTX 2050 et 2060

Ray Tracing, DLSS et Turing en 12 nm

Simple coup marketing destiné à écouler les? Oui, c'est possible et même envisageable, mais il se pourrait bien aussi que Nvidia ne soit pas encore tout à fait en mesure de produire de grande quantité de cartes graphiques fonctionnant sous l'architecture Turing. Selon PC Watch, la production des puces Turing ne serait pas pour le moment à son niveau optimal, en tout cas pas suffisamment pour fournir l'architecture Turing aux cartes qui viendront remplacer les GTX 1050 et 1060.Cela ne vous aura pas échappé,désigne le, une technologie de rendue graphique qui est sensé porter les cartes Nvidia un cran au-dessus de toute concurrence. Le filtre DLSS (Deep Learning Super Sampling), devra lui aussi faire ses preuves auprès du public. Cette technologie utilise l'intelligence artificielle de manière à optimiser les qualités visuelles des jeux. Par conséquent, on peut penser que Nvidia attend de voir les réactions des consommateurs face à ses nouveautés pour ensuite lancer les. En outre, en raison de retards dans le process de fabrication, les RTX qui devaient être produites par Samsung en 10 nm ont finalement été adaptées pour une gravure en 12 nm.Bien qu'aucune information pour le moment n'ait été confirmée par Nvidia, les successeurs des GTX 1060 et 1050 ne devraient voir le jour qu'en 2019.