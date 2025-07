Les chiffres fous dans le monde de la cryptomonnaie, et singulièrement, du Bitcoin, n'étonnent plus vraiment en 2025. L'or numérique est aujourd'hui devenu assez mainstream, et représentatif de larges sommes, qu'un capitaine d'industrie comme Michael Saylor essaye de le vendre à des géants comme Microsoft. Mais quelques fois, il peut toujours y avoir quelques surprises. Comme ce qu'il vient de se passer ce week-end !