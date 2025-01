Difficile quand on fait la somme de ces informations de ne pas attendre beaucoup des cryptomonnaies. Même si l'on sait que dans le secteur de la crypto, il n'y a encore rien de vraiment établi, et que son statut peut vite changer dans une nation. On pense par exemple au Salvador, qui a voulu être le territoire du Bitcoin depuis 2021, et qui doit finalement faire machine arrière pour obtenir de l'argent de la part du FMI.

Pourtant, il est bon de se rappeler que le Bitcoin, et derrière lui, l'ensemble des altcoins, ont toujours répondu depuis leur création à des cycles, initiés généralement par le halving, et qui finissent par une chute des cours. Il faut ainsi se souvenir du précédent cycle, qui avait commencé avec la crise du Covid, et la montée en flèche du Bitcoin durant les années 2021 et 2021. À cette époque, un enthousiasme débordant avait pris les investisseurs, enthousiasme par ailleurs bien excité par des noms qui nous sont aujourd'hui bien connus – comme celui d'Elon Musk.

L'homme d'affaires avait alors fait acheter du Bitcoin par sa compagnie Tesla, avant d'affirmer qu'elle accepterait les paiements dans cette monnaie (puis de rapidement revenir sur cette promesse). Il avait aussi beaucoup fait la publicité de sa cryptomonnaie préférée, le Dogecoin, au point d'apparaître dans l'émission du Saturday Night Live pour en faire la promotion. Excités, les investisseurs avaient durant les jours précédents son intervention acheté en masse, au point que le Doge avait atteint le jour de sa prestation son cours le plus haut de l'histoire à ce jour. Mais derrière, ce fut la dégringolade. Autant d'éléments qu'il convient de garder en tête quand on essaye de prédire le destin du Bitcoin en 2025, malgré les prochains mois qui s'annoncent souriants.