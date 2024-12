Suite à cet accord, le Bitcoin perd ce statut de monnaie légale. L'obligation qu'avaient les acteurs économiques de l'accepter comme moyen de payer une transaction est abandonnée. Enfin, les impôts ne pourront plus non plus être payés en bitcoins, et devront à l'avenir être réglés en dollars. Le portefeuille de bitcoins verra par ailleurs son volume petit à petit être réduit.

Autant de changements que le FMI avait préconisé il y a plusieurs mois déjà. Reste que le Bitcoin ne va pas non plus atteindre un statut similaire à celui qu'il a par exemple en France. Les entreprises pourront toujours accepter, de manière volontaire, la cryptomonnaie comme moyen de paiement pour leurs transactions. Mais il semble pourtant que la love story entre le Salvador et le Bitcoin amorce sa fin !