L'adoption par le Salvador du bitcoin comme monnaie officielle tourne à la catastrophe économique

Cet effondrement du taux de change met toute l'économie du Salvador en péril : sa dette publique a explosé, et le pays pourrait avoir toutes les peines du monde à trouver des créanciers prêts à lui faire confiance. La situation économique et la confiance maintenue du président envers le bitcoin ont de plus décidé le FMI et la banque mondiale à bloquer une aide économique de 1,3 milliard de dollars, aggravant la situation du pays, qui pourrait se retrouver en défaut de paiement en janvier.