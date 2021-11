Le Salvador compte plus de crypto-wallets que de comptes bancaires, d'après son président

Les chiffres continuent leur progression haussière pour la crypto-monnaie Solana, qui dispose de sa propre blockchain et de son portefeuille crypto, nommé Phantom. Grâce à l’engouement prononcé pour l’achat de NFT et les applications décentralisées, l’altcoin s’envole à 200 €, et Phantom atteint le million d'utilisateurs.