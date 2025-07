Beaucoup estiment depuis un certain temps déjà que le Bitcoin ne pourrait pas faire une bonne monnaie de transaction, à cause de son cours extrêmement plus volatile que celui des monnaies communes. Pourtant, dans certaines activités, comme celle des VPN, il est déjà possible de régler en crypto. Et ce premier bourgeonnement pourrait bien n'être encore que le début d'une tendance bien plus importante, comme nous le montre cette nouvelle information.