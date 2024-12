Gregory Boutte, directeur client et digital de Kering, numéro deux mondial du luxe, préconise une approche pragmatique basée sur l'expérimentation active plutôt que l'observation passive, particulièrement pour séduire la clientèle jeune et asiatique. Depuis plusieurs années, les marques de luxe font des pieds et des mains pour attirer les fortunes de la tech, comme en témoigne la collaboration entre Hermès et Apple, débutée en 2015, pour créer une version exclusive de l'Apple Watch.

Les experts de S&P soulignent que les marques cherchent à se positionner comme innovantes plutôt que comme des « marques poussiéreuses ne vendant qu'aux boomers », selon Andrew O'Neill, analyste de l'entreprise américaine. Bien que ces options de paiement demeurent largement symboliques - les détaillants convertissant généralement les fonds en euros ou en dollars pour atténuer les risques de volatilité - elles représentent un atout marketing non négligeable.

L'investisseuse et influenceuse canadienne Eunice Wong incarne parfaitement cette nouvelle génération de clients. Ayant récemment acquis plusieurs montres de luxe, dont une Audemars Piguet Royal Oak, en utilisant des actifs numériques, elle privilégie l'efficacité à la relation client traditionnelle : « Si j'achète, je passe par le marché secondaire, pas par les boutiques. Je veux mon produit immédiatement », confie-t-elle à Reuters. Quand on est riche, on peut se permettre d'être pressé, même si c'est pour acheter des montres coûtant parfois plusieurs centaines de milliers d'euros.

Les régulateurs maintiennent leurs mises en garde concernant les risques élevés associés aux cryptomonnaies, soulignant leur utilité limitée dans l'économie réelle et leur forte volatilité. Néanmoins, les promesses de soutien du président-élu Donald Trump, laissant présager une réglementation plus favorable, alimentent la hausse record du Bitcoin. Les analystes de S&P constate néanmoins une inflexion du discours dominant, attribuant à l'innovation blockchain dans le domaine financier le potentiel d'optimiser la prédictibilité des cours des crypto-actifs.

Les marques de luxe qui se lancent dans les cryptos, c'est un peu comme coller un aileron sur une Rolls-Royce : c'est loin d'être indispensable, mais ça a l'air de faire son petit effet.