Régulation, NFT, metaverse, ETF Bitcoin... Binance fait le bilan de l'année 2021 en crypto

La régulation des crypto-monnaies est un sujet de plus en plus suivi, et notamment dans les pays où la situation monétaire est incertaine. On se souvient du tout jeune président du Salvador, Nayib Bukele, qui a annoncé que désormais, le Bitcoin serait la monnaie officielle de ce pays de 6 millions d’âmes. Globalement, le passage au Bitcoin a été bénéfique pour le fonctionnement du pays, dont la monnaie officielle avait récemment disparu à cause de l’inflation. Pour l'occasion, tous les habitants du pays ont pu bénéficier de 30 dollars pour chaque ouverture de portefeuille électronique . Et l’ambition du président ne s’arrête pas là, puisqu'il a récemment alloué l’activité d’un volcan au minage de Bitcoin.