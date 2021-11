Pour 700 millions de dollars, Crypto.com change le nom du mythique Staples Center de Los Angeles

À bien y réfléchir, les plus grands stades du monde portent des noms d’entreprise d’assurance-vie ou de fournitures de bureau. On appelle cela le naming, et cela consiste à rebaptiser un stade pour la publicité d’une entreprise. La nouveauté dans le contrat qui unit le stade des Lakers à la société Crypto.com, c’est qu’il s’agit du contrat le plus cher du monde.