Levée de fonds record pour la startup française Sorare spécialisée dans les NFT

Depuis le lancement de l'entreprise, 600 000 utilisateurs se sont inscrits sur la plateforme, dont 150 000 sont actifs chaque mois. Entre le second trimestre de 2020 et le second trimestre de 2021, les ventes ont été multipliées par plus de cinquante et le nombre de joueurs mensuel par plus de 30. Depuis janvier 2021, plus de 150 millions de dollars ont été échangés entre les joueurs.