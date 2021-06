Porsche lance une plateforme dédiée aux tokens non fongibles (NFT)

Porsche, à travers sa filiale Forward31, lance une plateforme dédiée à l’échange de tokens non fongibles.

Ainsi, le constructeur de voitures de sport de Stuttgart proposera une place de marché de cartes numériques en édition limitée. Les amateurs de sport pourront notamment collectionner et échanger des cartes de joueurs et les utiliser dans divers jeux. Les tokens non fongibles permettent d’associer un certificat d’authenticité à tout contenu numérique, qu’il s’agisse d’une image, vidéo ou un morceau de musique.

À l’image de l’équipe de France de football (FFF) avec Sorare, Fanzone a conclu un accord de licence avec la Fédération allemande qui implique les équipes nationales féminine et masculine, l’équipe des jeunes U21 et les joueurs de la troisième ligue allemande.

Christian Knörle, responsable chez Porsche Digital, a déclaré : « La demande de cartes à collectionner est ininterrompue depuis des décennies. Avec Fanzone, nous numérisons désormais ce marché prometteur ».