Jehan Chu, investisseur de renom, a dépensé un montant record de 84 000 dollars pour acheter l’extension de domaine « .NFT ». Le nouveau propriétaire va pouvoir émettre un nombre illimité de sous-domaines sous ce nom.

L’enchère s’est déroulée sur Namebase qui est notamment une marketplace pour les noms Handshake, ce dernier étant un protocole décentralisé pour les noms de domaine de premier niveau, ouvrant la voie au Web 3.0.

D’après l’investisseur, les tokens non fongibles auraient un avenir radieux : « Ayant suivi une formation chez Sotheby’s et étant collectionneur d’art depuis 15 ans, je pense que les NFT sont le véritable chaînon manquant entre les objets en ligne et hors ligne et qu’ils transformeront non seulement l’art, mais aussi les affaires, la finance, la société et la culture ».