Brave est le premier navigateur à intégrer nativement IFPS, le HTTP pair-à-pair du futur

IPFS - ou InterPlanetary File System - est un protocole peer-to-peer conçu pour rendre le Web plus sécurisé mais également plus rapide. Ce protocole fonctionne ainsi sur la technologie sous-jacente à BitTorrent, utilisée pour le téléchargement de fichiers, ou à Resilio, pour la synchronisation sécurisée de documents personnels.

Avec IPFS, le navigateur se transforme donc, en quelque sorte, en un « client torrent » pour des contenus Web. Avec Brave, son usage est largement simplifié puisqu'un seul clic suffit pour créer un node, c'est-à-dire un point d'accès.

Le protocole IPFS présente plusieurs avantages. D'une part il permet de répartir la charge réseau et donc la bande passante. D'autre part, le contenu se charge plus rapidement, surtout si le nombre de nodes pour ce dernier est conséquent. Il ne s'agit alors plus d'accéder à un serveur central mais de récupérer le contenu sur les nodes les plus proches. Enfin, cela permet d'accéder à des contenus censurés.